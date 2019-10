SCP: woorden en daden werkgevers stroken niet

Balans tussen werk en privé staat bij veel werkgevers hoog op de prioriteitenlijst. Maar regelingen die daaraan bijdragen als thuiswerken en flexibele werktijden zijn lang niet altijd mogelijk binnen organisaties. Ook andere speerpunten van bedrijven, bijvoorbeeld het bevorderen van diversiteit op de werkvloer, bestaan vaak alleen op papier.

Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op basis van onderzoek. De organisatie bestudeerde de ontwikkelingen in het personeelsbeleid in verschillende sectoren in de periode tussen 2007 en 2018.

Rond 80 procent van de werkgevers erkent de verantwoordelijkheid om hun personeel bij te staan bij het combineren van werk en zorg. Tegelijkertijd biedt minder dan de helft van de bedrijven mogelijkheden tot thuiswerk aan. Flexibele werktijden zijn de norm bij zo’n 15 procent van de organisaties. Juist vrijheid in waar en wanneer mensen werken, verlaagt de druk voor personeel met jonge kinderen of mantelzorgtaken, merken de onderzoekers op.

Daarnaast voelt twee derde van de werkgevers zich in meer of mindere mate verantwoordelijk om mensen met arbeidsbeperkingen aan te nemen. Dat staat haaks op de slechts 11 procent van de organisaties die de komende twee jaar daadwerkelijk meer mensen uit deze doelgroep in dienst willen nemen.