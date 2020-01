Scooterverhuurder Go Sharing breidt uit naar twintig steden

Het deelscooterbedrijf Go Sharing heeft 10 miljoen euro binnengehaald bij investeerders en kan daardoor dit jaar nog uitbreiden naar twintig steden. Het bedrijf is momenteel alleen actief in Eindhoven en Rotterdam en heeft de ambitie om een grote speler te worden in Nederland en de rest van Europa.

De Rabobank investeert een „substantieel deel” van het bedrag dat is opgehaald bij de financieringsronde. Met name het duurzame karakter van de verhuurder van elektrische scooters sprak de bank aan. Klanten kunnen de scooters op verschillende plekken in de stad vinden en met behulp van een app huren voor een vast bedrag per minuut.

Het Gelderse bedrijf begon vorig jaar in Eindhoven en breidde later uit naar Rotterdam. In deze steden rijden nu 750 scooters rond. Go Sharing zegt snel uit te kunnen breiden omdat het gebruik kan maken van het landelijk opererende onderhoudsteam van samenwerkingspartner Green Mo, een verhuurder van elektrische voertuigen.