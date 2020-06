Schuldhulpverleners verwachten forse toename hulpzoekers

Schuldhulpverleners vrezen voor een grote toename van hulpverzoeken wegens betalingsproblemen door de coronacrisis. Veel aanvragen komen van groepen mensen die voorheen nooit om advies of bemiddeling rond schulden aanklopten, verwacht de branchevereniging voor schuldhulpverlening NVVK. Daarbij doemt het gevaar op dat de schuldhulpverlening in veel gemeentes overbelast raakt, schrijft de organisatie in haar jaarverslag.

„Vanwege de coronacrisis verwachten we voor 2020 en daarna een stijging van het aantal hulpvragen met minimaal 30 procent”, zegt voorzitter Marco Florijn. Een concrete prognose is volgens hem moeilijk te geven, omdat mensen vaak jaren wachten voordat ze om hulp vragen. Vorig jaar zochten 89.152 mensen hulp voor hun schulden, wat een stijging van 3 procent was ten opzichte van het voorgaande jaar.

Voor een groot deel van de mensen zal het door de coronacrisis de eerste keer zijn dat ze financiële problemen hebben. Het gaat bijvoorbeeld om werknemers of ondernemers van wie de inkomsten sterk zijn teruggelopen. Ze moeten hun uitgaven inperken, terwijl ze dat niet gewend zijn. Tegelijkertijd houdt Florijn er rekening mee dat deze doelgroep zelfredzamer is dan gemiddeld, waardoor ze mogelijk sneller uit de zorgen geraken.

Zzp’ers, flexwerkers en werknemers met nul-urencontracten, waaronder veel jongeren, behoren volgens de NVVK tot de risicogroep. Hun positie op de arbeidsmarkt is kwetsbaar en ze hebben maar kleine financiële reserves. Daardoor zijn er amper mogelijkheden om grote tegenslagen op te vangen.

Ook voor mensen die al voor de coronacrisis met hardnekkige schulden zaten, voorziet de NVVK problemen. Deze groep meldde zich tijdens de ‘intelligente lockdown’ in Nederland minder snel, omdat loketten gesloten waren en ze vaak moeilijk overweg kunnen met online alternatieven. Naast de extra inhaalslag die schuldhulpverleners hierdoor moeten maken, worden financiële problemen ook groter naarmate je langer wacht.

De overbelasting die de NVVK nu voor de gemeentelijk schuldhulpverlening voorziet, heeft mogelijk gevolgen voor de kwaliteit van de hulp. De branchevereniging waarschuwt dat wettelijk bepaalde normen voor financiële hulp in het geding kunnen komen. Ook komen nieuwe initiatieven voor het vroeg signaleren van schuldenproblematiek mogelijk onder spanning te staan.