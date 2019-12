Schroeven-online.nl slokt concurrenten op

De grootste webshop voor schroeven van Nederland, bekend van de site schroeven-online.nl, heeft twee concurrenten opgeslokt. Het bedrijf meent na de overname van schroevenspecialist.nl en hecospecialist.nl de concurrentieslag op internet „definitief in zijn voordeel” te hebben beslecht. Geen financiële details zijn bekendgemaakt.

Schroevenspecialist.nl worstelde al met concurrentie en kon de nodige investeringen niet meer betalen. De webshop telt zo’n 3000 vaste klanten onder bedrijven, particulieren en zzp’ers in Nederland en België. Hecospecialist.nl is vooral gespecialiseerd in goedkopere Heco schroeven. Na de overnames telt schroeven-online.nl ruim 15.000 klanten.

Het assortiment van schroeven-online.nl bestaat uit schroeven en aanverwante artikelen als pluggen, lijmen en boren. Het bedrijf levert aan onder meer de bouwsector en hoveniers. De webwinkel schroeven-online.nl ging in 2013 in de lucht.