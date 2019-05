„Schrappen staalfusie raakt IJmuiden niet”

Het schrappen van de fusie van de Europese staalactiviteiten van ThyssenKrupp en Tata Steel is teleurstellend, maar vormt geen gevaar voor de Nederlandse activiteiten van Tata Steel in IJmuiden. Dat laat Frits van Wieringen, voorzitter van de ondernemingsraad van Tata Steel Nederland, weten in een reactie.

„Na al die tijd onderhandelen is het natuurlijk teleurstellend dat het plan niet doorgaat, maar de gevolgen voor Nederland zijn nul. We blijven in IJmuiden gewoon staal maken en zijn een winstgevende onderneming”, aldus de voorman van de personeelsvertegenwoordiging.

Het is volgens Van Wieringen nu wachten op de uitleg van de top van het moederbedrijf, het Indiase Tata Steel. „Ze zullen denk ik nog geen plan B of plan C hebben.”

Vakbond FNV verwacht ook geen gevolgen voor de werkgelegenheid bij Tata Steel in Nederland. Op de lange termijn zaten er wel voordelen aan de samenvoeging, denkt bestuurder Aad in ’t Veld. „Daarom is het jammer als de fusie niet doorgaat. Maar Tata IJmuiden blijft gewoon doordraaien.”