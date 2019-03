Schouten verlengt deel pulsvergunningen tot 31 mei

Minister Schouten (LNV) verlengt de vergunningen van 42 pulskotters die omstreeks begin april aflopen, tot 31 mei 2019. Dat heeft zij zaterdag per brief aan de betrokken Noordzeevissers laten weten. Die hebben daardoor enkele weken langer de tijd om hun schepen om te bouwen naar een andere visserijtechniek.

Het gaat om de groep kotters die begin 2014 een vergunning kregen om elektrisch te gaan vissen. Deze vergunningen waren vijf jaar geldig. Voor 42 andere vergunninghouders kan de bewindsvrouw nog geen duidelijkheid geven.

Met haar besluit maakt Schouten gebruik van het feit dat het Europese verbod op pulsvisserij, waarover onderhandelaars van het Europees Parlement, de lidstaten en de Europese Commissie op 13 februari een akkoord bereikten, nog niet van kracht is. Naar verwachting in de week van 15 april geeft het Europees Parlement zijn goedkeuring aan dat akkoord. Daarna moet de Europese Raad er nog mee instemmen. Naar verwachting zal de nieuwe regelgeving per 1 juni 2019 van kracht worden.

Volgens het akkoord wordt de pulsvisserij per 1 juli 2021 helemaal verboden. Tot die datum komt er een overgangsperiode „voor een zeer beperkt aantal pulsvaartuigen”, schrijft de minister. Over hoeveel kotters dat precies betreft, doet zij geen uitspraak. Zij wil niet vooruitlopen op de definitieve besluitvorming in Europa.

Naar aanleiding van de brief van Schouten hielden de belangenorganisaties VisNed en Nederlandse Vissersbond zaterdagmorgen in de visafslag van Urk een bijeenkomst. VisNed-directeur Pim Visser omschrijft de stemming onder de ongeveer tachtig aanwezige vissers als „boos, opstandig en gelaten.” Alleen de genoemde groep van 42 vergunninghouders heeft nu duidelijkheid, de anderen weten volgens Visser nog steeds niet waar ze aan toe zijn.

Het politieke akkoord uit februari staat 5 procent van de kottervloot van een lidstaat toe tot 1 juli 2021 met puls te blijven vissen. „Maar om hoeveel schepen dat precies gaat en welke vergunninghouders het betreft, is nog steeds niet duidelijk”, zegt Visser.

Sommige vissers vinden dat alle kotters na 31 mei gewoon door moeten blijven pulsen, wat Europa of Den Haag ook besluit. Visser: „Dat soort acties raden wij nadrukkelijk af, want die kunnen zware consequenties hebben. Wie met een illegaal vistuig vist, komt op een Europese zwarte lijst waar hij niet gemakkelijk weer vanaf komt.”

Volgens Visser staan vissers van wie de vergunning vervalt, voor grote praktische problemen. „Ze zullen moeten investeren in ander vistuig. Daarvoor moeten ze de financiering regelen. Bovendien loopt de levertijd op. Wie nu bestelt, kan misschien pas in augustus ombouwen.”

Jurie Post uit Urk, schipper van de UK 237, is een van de vissers die door het besluit van minister Schouten enig respijt krijgen. „Mijn vergunning liep op 4 april af. De brief geeft een stukje duidelijkheid maar het blijft ontzettend jammer dat deze innovatieve techniek door Europa de nek wordt omgedraaid.”

Post gaat zijn kotter weer ombouwen naar de traditionele boomkorvisserij. „Wij hebben het tuig en de netten bewaard, maar de motor moet wel worden aangepast omdat de boomkor veel meer trekkracht vergt”, zegt hij. Hij raamt de investering die hij moet doen op ongeveer 100.000 euro.

Dirk Kraak uit Den Helder pulst met twee kotters onder Duitse vlag, de BRA 5 en BRA 7. Hij en andere Nederlandse eigenaren van vlagkotters –veelal afkomstig uit Urk– weten ook nog niet waar ze aan toe zijn. Duitsland verstrekt pulsvergunningen per kalenderjaar en is daarmee steeds onder de 5 procent van de vloot gebleven. „Maar ik ben er niet zeker van of ik heel 2019 nog mag blijven pulsen”, zegt Kraak.

De Urker familie Van Slooten heeft zowel een Nederlandse pulskotter, de UK 227, als een Duitse, de NG 12. Woordvoerder Freek van Slooten hoopt dat de Duitse kotter tot zomer 2021 kan blijven pulsvissen. De UK 227 hoort bij de groep waarover minister Schouten nog geen duidelijkheid kan geven, maar Van Slooten ziet het somber in. „Als we weer moeten bokken (vissen met de boomkor, TR), verdubbelt ons brandstofverbruik van 16.000 naar 32.000 liter per week. Wij moeten ook nieuw vistuig aanschaffen en de motor aanpassen. Dat kost 150.000 tot 160.000 euro.”

