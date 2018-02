Schouten trekt boetekleed aan voor onterechte blokkades

Minister Schouten (Landbouw) vindt het „heel vervelend” dat ruim honderd veehouders hun bedrijf geblokeerd zagen worden „terwijl dit eigenlijk niet had gemoeten.” Dat schrijft de bewindsvrouw in een brief die ze maandagmiddag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

„Ik begrijp dat dit voor een ondernemer frustrerend is. Na constatering hiervan is dit dan ook snel hersteld. De betreffende ondernemers ontvangen een brief van de NVWA waarin het intrekken van de blokkade wordt bevestigd en nader wordt toegelicht”, aldus de minister.

Zondag maakte haar ministerie al bekend dat ruim honderd bedrijven die koeien hadden geïmporteerd, ten onrechte werden verdacht van fraude met het veeregistratiesysteem I&R.

Daarnaast is van 900 kalveren die na 1 januari 2018 geboren zijn, de individuele blokkade ingetrokken. Deze dieren waren door het ministerie „abusievelijk” in het onderzoek naar de I&R-fraude betrokken.

Maandag waren nog ruim 2000 bedrijven geblokkeerd. „Mijn eerste prioriteit is om I&R op orde te brengen en bedrijven te kunnen deblokkeren. Ik spoor bedrijven die nu nog geblokkeerd zijn aan om hun I&R-registraties snel kloppend te maken, waar nodig door DNA-onderzoek”, schrijft de minister.

Zij merkt op dat door het ministerie bij administratieve controle geconstateerde onregelmatigheden „een klein aantal dieren” kunnen betreffen. Van geval tot geval moet blijken of sprake is van opzet. „Een kleine onregelmatigheid in I&R kan voor een ondernemer een groot financieel verschil maken in het fosfaatreductieplan 2017”, schrijft de minister.

Ongeacht de achtergrond van fouten staat volgens Schouten voorop dat die niet zouden moeten voorkomen. Zij wijst op het belang van I&R als traceringssysteem voor dieren, mocht er onverhoopt een dierziekte uitbreken.

