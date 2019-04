Schouten tegen pulsvissers: Laten we vooral vooruit kijken

Geen verder uitstel, geen compensatie, geen overbruggingsvoorzieningen. Als de pulsvissers al hoop hadden dat er nog iets in het vat zat, dan is die vrijdag door LNV resoluut de grond ingeboord.

Zo’n zeventig vissers togen naar Nootdorp om met ambtenaren van minister Carola Schouten (LNV) te spreken over het einde van dé innovatie van de afgelopen twintig jaar: de pulskor. Europa wil niet dat er met elektriciteit wordt gevist. Op 1 juni is het voor 35 schepen afgelopen. Twee kotters volgen een paar weken later. Eind dit jaar moeten nog eens twintig kotters naar een andere techniek omschakelen en halverwege 2021 is het ook afgelopen voor de laatste groep van 22 schepen.

Dit alles stond al in een brief die de vissers een week eerder van de minister hadden ontvangen. Maar vragen waren er nog genoeg. Krijgen we misschien compensatie, bijvoorbeeld door een lagere belasting op de gasolie nu het brandstofverbruik van de kotters weer met sprongen omhoog zal gaan? Nee dus. Of kunnen individuele schepen nog wat respijt krijgen totdat ze nieuw vistuig en netten geleverd krijgen? Ook niet.

Nog zo’n item: zullen andere EU-lidstaten de resterende pulsvissers straks direct uit hun 12-mijlszone weren? „Dat is nog niet duidelijk”, zei Durk van Tuinen van de Nederlandse Vissersbond na afloop. „Van Frankrijk verwachten we niets. Maar de grote vraag is wat België gaat doen. Vooral voor de eurokotters (kleinere schepen, TR) uit onze zuidelijke havens zijn de Belgische kustwateren erg belangrijk.”

Onvrede

Later op de middag kwam minister Schouten zelf de zaal binnen. Zij wil vooral vooruit kijken. „Feit is dat de pulsvergunningen aflopen”, zei de minister tegen de vissers, onder wie de gemoederen soms opliepen. „Jullie zijn allemaal vissermannen en jullie weten dat je het met elkaar moet doen. Ook als de golven hoog zijn. Laten we elkaar daarom op dit moment vasthouden, ook als je misschien in een vervelendere situatie zit dan je buurman.”

Minister Schouten in gesprek met pulsvissers. beeld RD

Ze doelde daarmee op de onvrede bij sommige vissers uit de groep die op 1 juni al moet stoppen, terwijl hun collega’s nog korter of langer mogen blijven pulsen. De afgelopen week gingen stemmen op om de resterende ruimte voor puls te verloten of over de tijd over alle kotters uit te smeren. Andere vissers vonden dat niet terecht, omdat juist degenen die het langst door mogen gaan indertijd ook als eersten hun nek uitgestoken hadden om de pulstechniek te ontwikkelen.

Schouten verzekerde de vissers dat er toekomst blijft voor de Noordzeevisserij. Zij wees op het geld dat beschikbaar is voor innovatie. „Ja, het klopt, we hadden (met de pulskor, CH) juist innovatie. Maar de realiteit is dat we vooruit moeten kijken.” Zij stak ook de hand in eigen boezem, door het een les te noemen om draagvlak in Europa te zoeken „als we dingen zien die kansrijk zijn.”

De bewindsvrouw wil het lopende wetenschappelijk onderzoek naar de pulsvisserij afronden en delen in Brussel. Ook overweegt zij naar het Europees Hof te stappen voor een „principiële uitspraak”, die ook voor toekomstige innovaties van belang kan zijn.

Hoewel de vissers vol emotie zaten, lieten meerdere vragenstellers hun waardering voor de inzet van de minister blijken. Een visser wees op de tegenstand bij ngo’s tegen de traditionele boomkortechniek, waarnaar de meeste pulskotters nu weer terugmoeten. „Wat voor garanties krijgen we dat die ook niet wordt afgeschaft?” Die kon de minister niet geven: „Maar wij blijven vechten voor jullie rechten.”

Investeren

Cas Caljouw uit Arnemuiden ging vrijdag „nog meer teleurgesteld” dan hij al was naar huis. „De lijnen werden strak uitgezet. Ik vroeg om compensatie maar dat werd direct afgewezen. En verdeling van de pijn over de drie groepen is ook onbespreekbaar.” Caljouw kan op korte termijn geen innovatie bedenken die net zo goed is als de pulskor. „Zo’n ontwikkeling gaat jaren duren.”

Jurie Post uit Urk zoekt zijn oude boomkorkettingen weer op. Inclusief aanpassing aan zijn kotter en de aanschaf van nieuwe netten denkt hij 150.000 euro te moeten investeren. De bijeenkomst van LNV noemt hij een slechtnieuwsshow. „Wij liggen als klimaathelden onder de Franse guillotine (het verzet tegen de pulstechniek, die een halvering van de CO2-uitstoot oplevert, komt vooral van Frankrijk, TR). Mijn geloof in de Europese klimaatambities is totaal aan diggelen geslagen.”