Schouten roept vissers op tot kalmte en voorbeeldig gedrag

Minister Schouten (Landbouw) heeft de Nederlandse Noordzeevissers maandag opgeroepen hun kalmte te bewaren nu het Europees Parlement heeft uitgesproken dat de innovatieve pulstechniek verboden moet worden. Zij zou graag zien dat vissers ook op sociale media „terughoudendheid” in acht nemen.

Verder mag op de Nederlandse vloot niets aan te merken zijn, zo heeft de minister de visserijorganisaties op het hart gedrukt.

Een en ander blijkt uit een verklaring die directeur Pim Visser van brancheorganisatie VisNed na het gesprek naar zijn achterban op zee heeft gestuurd. „Het voltallige kabinet staat pal achter de vloot en voor de pulsvisserij. Met minister Schouten in de voorhoede zet het kabinet alles op alles om de pulsvisserij te behouden”, aldus Visser.

Het lot van de pulsvissers ligt nu in handen van drie partijen, die het samen eens zullen moeten worden: de Europese Commissie – die voor het vrijgeven van de pulsvisserij is, de lidstaten –die in meerderheid een inkrimping willen tot 5 procent van de kottervloot maar het onderzoek naar de pulstechniek willen voortzetten– en het Europees Parlement, dat zelfs het onderzoek wil beëindigen. Minister Schouten zal tijdens deze onderhandelingen „het uiterste doen om voor de pulsvisserij een zo positief mogelijk resultaat te behalen”, verklaart ze in een brief die zij maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. „Ik realiseer me dat dit een zware opgave wordt.”

Het kabinet verwacht meer van stille diplomatie dan van openlijke druk op andere Europese lidstaten, die net als het Europees Parlement in meerderheid tegen de pulsvisserij zijn. „De politieke en diplomatieke activiteiten zullen zich voornamelijk achter de schermen afspelen”, aldus VisNed-voorman Visser na het gesprek met de minister.

De visserijorganisaties op hun beurt hebben toegezegd met hun zusterorganisaties in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland en Denemarken te overleggen. Een deel van die gesprekken is al op gang gekomen, zegt Visser desgevraagd.

Ook de Nederlandse Vissersbond, de andere organisatie van kottervissers, nam aan het overleg met minister Schouten deel. Voorzitter Johan Nooitgedagt spreekt van „een goed gesprek” met een „strijdbare” minister. Wil de pulsvisserij nog een kans maken, dan zullen volgens Nooitgedagt „de feiten” de doorslag moeten geven.

De vissers hameren steeds op de milieuvoordelen van de pulsvisserij vergeleken met de traditionele boomkorvisserij: met puls verbruiken de schepen tot de helft minder brandstof, stoten de motoren minder CO uit, wordt selectiever gevist en blijft de zeebodem meer gespaard.

Maandag is volgens Nooitgedagt afgesproken dat Wageningse onderzoekers die de effecten van de pulsvisserij op het leven in zee onder de loep nemen, vervroegd met een (tussentijds) rapport van hun bevindingen komen. Critici van de pulsvisserij hebben er eerder op gewezen dat de langtetermijneffecten van de nieuwe techniek nog niet duidelijk zijn. VisNed-voorman Visser vult aan dat de zogeheten ”stuurgroep puls” nieuw leven wordt ingeblazen. Hierin participeren naast de overheid en de sector ook de milieubeweging en het wetenschappelijk onderzoek.

Visser stelt dat er na het „desastreuse” besluit van het Europees Parlement van 16 januari voor Nederland „een enorme hoeveelheid werk” te doen is. De visserijorganisaties nemen de oproep van de minister tot terughoudendheid ter harte. Dat betekent onder meer dat ze voorlopig niet meer lobbyen in het Europees Parlement.

Dat het Europees Parlement zo negatief tegenover de pulsvisserij oordeelt, is volgens het kabinet het gevolg van „een zeer stevige anti-pulscampagne” die op gang is gebracht en „georkestreerd” door met name Franse natuurorganisaties en vissers. „Ook werden de belangentegenstellingen tussen de vissers onderling en tussen de visserijbelangen en milieubelangen uitvergroot”, verklaart minister Schouten in haar brief aan de Kamer.

Zij benadrukt in de brief dat de visserijsector zelf „een absoluut uiterste inspanning” heeft gedaan om het tij ten goede te keren. Ook de Nederlandse overheid heeft zich sterk gemaakt voor „een eerlijk en transparant beeld van de pulsvisserij.”

In totaal 84 Nederlandse kotters beschikken over een ontheffing voor de pulsvisserij, de meeste voor het vissen op tong, enkele voor het vissen op garnalen. Van die 84 worden er op dit moment 79 daadwerkelijk benut, wat overeenkomt met een kleine 30 procent van de Nederlandse boomkorvloot. De pulskottervloot telt tussen de 500 en 600 opvarenden. De 79 schepen brengen op jaarbasis voor 110 miljoen euro aan vis naar de havens.

Voorlopig kunnen deze vissers hun netten gewoon blijven gebruiken. De helft van de ontheffingen zijn gekoppeld aan een proefproject dat halverwege 2019 afloopt. De andere 42 ontheffingen gelden zolang de huidige wetgeving van kracht blijft. Die wordt pas aangepast als de Europese Commissie, de lidstaten en het Europees Parlement het eens zijn geworden.

Als de pulsvisserij wordt verboden, zullen de betrokken kotters moeten omschakelen naar een ander vistuig, schrijft minister Schouten. Zij is daar niet positief over: „Teruggaan naar de traditionele boomkor zal investeringen vereisen en gepaard gaan met hogere kosten. Het brandstofverbruik zal ongeveer verdubbelen. Tevens zal de impact op de zeebodem veel groter worden.”