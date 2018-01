Schouten: Positie boer in markt moet versterkt

De positie van boeren en tuinders in de markt moet worden versterkt om te bevorderen dat de voedselproductie voldoet aan maatschappelijke eisen. Dat vindt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Zij sprak dinsdag in Den Haag met jonge boeren en wetenschappers over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie (GLB). Ook Eurocommissaris Hogan (Landbouw) ging met hen in gesprek.

Volgens Schouten moeten boeren en tuinders hun investeringen kunnen terugverdienen in de vorm van een passende prijs voor hun producten. Daarvoor is het belangrijk dat ze meer coöperatieve samenwerkingsverbanden aangaan bij de verkoop van hun producten. Dat moet gemakkelijker worden gemaakt zonder in conflict te komen met mededingingsregels, aldus de bewindsvrouw.

Hogan is het daarmee eens. Volgens hem is er in Brussel inmiddels brede steun voor, zowel in het Europees Parlement als in de Europese Commissie.

Schouten pleitte ook voor financiële beloning van boeren die zich sterk maken voor natuur en biodiversiteit. Dat geld zal volgens haar uit de zogenoemde tweede pijler van het GLB moeten komen, dat deel van de GLB-pot dat bedoeld is voor onder meer verbetering van de leefbaarheid van het platteland en natuurbeheer.

Volgens Hogan is er geen sprake van een tegenstelling tussen enerzijds landbouw en anderzijds natuur en biodiversiteit. Hij ziet kansen voor boeren om op twee fronten hun arbeid beloond te krijgen: uit de markt en uit inspanningen voor dier en milieu.

Een van de jonge boeren in de zaal vroeg om vereenvoudiging van de regelgeving. Schouten erkende dat boeren op dit moment te kampen hebben met veel voorwaarden en administratieve lasten. „Het moet simpeler kunnen. Dat is een van de zaken waar Nederland zich voor inzet.”

De bijeenkomst vond plaats in het nieuwe gebouw van land- en tuinbouworganisatie LTO. Hogan verrichtte de opening van het pand.