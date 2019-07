Schouten: Geen miljoenen spookvarkens in Nederland

De overheid heeft geen aanwijzingen dat Nederlandse boeren miljoenen varkens meer houden dan uit officiële statistieken blijkt.

Dat blijkt uit een brief die minister Carola Schouten van Landbouw woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Er komt geen systeem voor registratie van individuele varkens, zoals in de rundveehouderij wel bestaat.

De bewindsvrouw reageert op een geruchtmakend rapport dat Varkens in Nood in januari publiceerde. De actiegroep suggereerde na vergelijking van diverse statistieken dat in Nederland zeker 2 miljoen spookvarkens rondlopen.

Schouten schrijft dat aantallen varkens over het jaar heen kunnen wisselen, maar dat statistieken onderling worden vergeleken en gecontroleerd. „Het systeem is adequaat en functioneert voor het doel waartoe het is opgezet.”

Varkenshoudersorganisatie POV is tevreden. „Het is überhaupt onmogelijk om niet-geregistreerde varkens te verkopen”, zegt voorzitter Linda Janssen.