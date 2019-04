Schouten geeft pulsvissers snel duidelijkheid

Minister Carola Schouten (LNV) stuurt Noordzeevissers met een pulsontheffing nog deze week een brief, waarin zij te horen krijgen wanneer ze moeten stoppen. Ook gaat er een brief naar de Tweede Kamer.

Dat liet de bewindsvrouw dinsdag via haar woordvoerder weten, nadat het Europees Parlement definitief had besloten tot een verbod op de pulskorvisserij. Volgens Schouten kwam de uitkomst van de stemming in Straatsburg niet uit de lucht komt vallen. „Maar laat duidelijk zijn, deze uitkomst telt alleen maar verliezers. En dan vooral de kottervissers, die een mooie en duurzame innovatie zien sneuvelen.”

In totaal stemden 571 Europarlementariërs voor een pakket visserijmaatregelen, waar het verbod deel vanuit maakt. Zestig parlementsleden stemden tegen, twintig onthielden zich van stemming. Een aan de stemming voorafgaande poging van de Nederlandse Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP), met steun van Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Jan Huitema (VVD), om de pulstechniek uit het pakket te lichten en juist vrij te geven –wat ooit de inzet van de Europese Commissie was– had geen succes.

Van Dalen vindt het verbod op de pulskor „diep te betreuren”. Volgens hem is een „duurzame, selectieve vorm van visserij” in de ban gedaan, die „een belangrijke bijdrage” leverde aan de klimaatdoelen van Parijs.

De twee belangenorganisaties van kottervissers, VisNed en de Nederlandse Vissersbond, noemen het pulsverbod „een enorme klap” die negatief uitpakt voor de economie in de vissersdorpen. Volgens de bond wordt een techniek „die wetenschappelijk bewezen beter is voor de natuur weggegooid.” VisNed stelt dat Europa zich heeft laten „misleiden door leugens” van voornamelijk de Franse milieuorganisatie Bloom.

Pulsvissen (vissen met behulp van elektriciteit) is door Nederlandse vissers ontwikkeld. Zo’n tachtig kotters die op tong en schol vissen, passen de techniek toe. Vanaf het moment dat het verbod in werking treedt, waarschijnlijk is dat in juni, mag tot juli 2021 nog 5 procent van de kottervloot blijven pulsvissen. Dat zijn er in Nederland hoogstens vijftien.