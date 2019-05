„Schouten geeft pulsvissers geen extra uitstel”

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is niet genegen om de ontheffing van een grote groep pulsvissers nogmaals te verlengen. Dat heeft ze via haar ambtenaren laten weten aan vissersorganisatie VisNed.

VisNed-directeur Pim Visser heeft dit dinsdagmiddag desgevraagd bevestigd. Een woordvoerder van het ministerie zegt echter dat de minister nog geen formeel besluit heeft genomen op het verzoek. Kamervragen over de kwestie wachten nog op antwoord.

In maart verlengde de bewindsvrouw de vergunningen van 35 pulskotters die omstreeks april zouden aflopen, tot 31 mei. Zij maakte daarmee gebruik van het feit dat het Europese verbod op pulsvisserij (vissen met behulp van elektriciteit) niet eerder dan 1 juni van kracht zou zijn.

Dat verbod is echter nog steeds niet van kracht, reden voor VisNed om onlangs extra uitstel te vragen. „Het wordt mogelijk 1 juli of zelfs pas 10 juli voordat de nieuwe Europese wetgeving ingaat. Voor onze vissers is elke week uitstel er een. Het gaat om de toekomst van familiebedrijven. Wij vinden dat de minister elk muizengaatje zou moeten aangrijpen om de vissers te helpen. Maar ons verzoek is direct afgewezen”, zegt Visser.

Volgens de vissersvoorman kunnen veel schepen niet voor aanstaande zaterdag, 1 juni, omgebouwd worden naar een andere vangsttechniek –in de meeste gevallen de traditionele boomkorvisserij. Dat betekent dat ze vanaf volgende week niet meer de zee op kunnen.

Visser: „Er is een achterstand met de levering van nieuw netwerk uit Spanje en China. Normaliter zijn die er binnen een paar weken, nu duurt het al maanden. Sommige vissers hebben nog wel oude netten liggen, maar anderen niet.”

De woordvoerder van Schouten zegt dat de minister van de problemen weet. „Maar er is al Europese besluitvorming. In zo’n situatie is het heel erg lastig om toch iets toe te staan dat verboden wordt, zelfs al is het verbod formeel nog niet van kracht.”

Onderhandelaars van het Europees Parlement, de lidstaten en de Europese Commissie bereikten in februari een akkoord dat voorziet in afschaffing van de pulsvisserij. Per 1 juli 2021 is de techniek, die door Nederlandse vissers is ontwikkeld en vrijwel uitsluitend door Nederlanders wordt toegepast en onder meer een forse brandstofbesparing oplevert, verboden. Tot dan geldt voor een klein aantal schepen een overgangsregeling.

Het Europees Parlement heeft inmiddels met het verbod ingestemd, de Europese Raad moet het nog aftimmeren. „Daarna moet de nieuwe wet nog officieel gepubliceerd worden voordat die in werking treedt. Daar gaat behoorlijk tijd overheen”, zegt Visser.

Hij is teleurgesteld dat Schouten deze ruimte niet benut. „Wij twijfelen niet aan de oprechtheid van de minister, maar haar woorden dat ze naast onze vissers staat, komen nu in een heel ander perspectief. Een visser verwoordde het zo: Warme woorden maar ik kan er geen brood van eten.”

VisNed heeft namens negentien aangesloten visserijondernemingen een bezwaarprocedure tegen het intrekken van de pulsvergunningen aangespannen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), een uitvoeringsorganisatie van het ministerie. Als het bezwaar wordt afgewezen, ligt volgens Visser een gang naar de rechter, in dit geval het College van Beroep voor het bedrijfsleven, voor de hand.