Schouten (CU): Gereformeerd is geweldig

„Gereformeerd is geweldig”, zei landbouwminister Carola Schouten maandagavond op een bijeenkomst georganiseerd door de hervormde oude kerkgemeente te Ede. „Het geloof is er bij mij altijd, maar niet steeds even intensief.”

Schouten werd er meer dan een uur door journalist Riekelt Pasterkamp bevraagd, vooral over hoe zij persoonlijk in het leven staat. Pasterkamp legde haar onder meer een aantal g-woorden voor, waarop de bewindsman spontaan moest reageren, zoals “geld”, “geduld” en “geloof”. Het woord “gereformeerd” zat daar niet bij, maar werd door Schouten zelf opgevoerd. „Ik had gedacht dat u dat ook wel zou noemen. Wat ik daarop dan zou antwoorden? Gereformeerd is geweldig.”

Gevraagd naar medebewindslieden met wie zij goede contacten onderhoudt, lichtte zij de D66’er Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken, eruit. „Met hem reed ik, toen wij vanaf 2012 akkoorden gingen sluiten met het kabinet-Rutte, vaak terug naar huis. In de auto naar Rotterdam praatten we dan na over de onderhandelingen. Dat schept een band.”

Autoritten

In die nachtelijke autoritten durfden beide politici zich kwetsbaar op te stellen, onthulde Schouten. „Vaak vroeg ik me dan af of ik het in de onderhandelingen wel goed en verstandig had gedaan. En dat soort dingen spraken we dan ook tegen elkaar uit. Best gek misschien, want we waren toch ook elkaars politieke concurrenten, en in theorie zouden we dit soort informatie later weer tegen de ander kunnen gebruiken. Maar dat is nooit gebeurd, en daar waren we blijkbaar ook niet bang voor.”

De Schriftlezing, ter opening van de avond, gebeurde maandag, in de oude kerk van Ede, door de minister zelf. Zij koos het zesde hoofdstuk van de profeet Micha. In het bijzonder het achtste vers sprak haar aan, vertelde zij: „Hij heeft u bekend gemaakt, o mens! wat goed is; en wat eist de HEERE van u, dan recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, en ootmoediglijk te wandelen met uw God?”

Schouten: „Ik ben van mezelf veeleisend en perfectionistisch. Deze tekst relativeert wat ik allemaal zou moeten en wat ik allemaal moet kunnen. Het is in zekere zin heel eenvoudig: recht doen, ootmoedig wandelen met God.”

Het is tegelijkertijd een moeilijke opdracht, zei de bewindvrouw in Ede, waar zij diverse kritische vragen kreeg van agrariërs, bijvoorbeeld over de toenemende regeldruk in de sector en over het stevige optreden van de overheid in de fipronil-affaire. Schouten: „Als minister moet je elke dag enorm veel keuzes maken. Misschien wel 90 procent daarvan betreft keuzes tussen fout en fout. Had je maar vaker keuzes tussen goed en fout; dan zou het heel wat makkelijker zijn.”

Slapeloos

Het besluit waarvan zij het meest heeft wakker geleden, was dat over de fosfaatrechten voor koeienboeren, vertelde de minister. „Daar heb ik slapeloze nachten van gehad. Ik heb er alles aan gedaan om tot een goede regeling voor de boeren te komen en mijn ambtenaren overuren laten draaien. En toen ik de uitkomst aan de vertegenwoordigers van de sector moest gaan vertellen, was dat het moeilijkste gesprek uit mijn ministerschap. Maar ik heb het wel zélf willen vertellen.”

