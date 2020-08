Schouten: Alle stukken voor voermaatregel openbaar

Alle stukken die ten grondslag liggen aan de normen in de voermaatregel die op 1 september moet ingaan om de stikstofuitstoot van vee te beperken, zijn openbaar.

Dat heeft landbouwminister Schouten maandag aan de Tweede Kamer geschreven.

De stichtingen Agrifacts en Stikstofclaim spanden onlangs een kort geding tegen de Staat aan. De organisaties wilden inzicht krijgen in de documenten die ten grondslag liggen aan de normen in de regeling. Na de zitting is de suggestie gewekt dat de regeling zou zijn opgesteld door één ambtenaar, en dat het ministerie door diens vakantie geen onderbouwing kon overleggen, aldus Schouten. „Dit is een onjuiste weergave van de situatie.”

De bewindsvrouw zegt in reactie op vragen van VVD en CDA geen aanleiding te hebben om te veronderstellen dat de totstandkoming van de normen in de regeling niet reproduceerbaar is.