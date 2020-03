‘Schort regels over start- en landingsrechten op om corona’

De strenge regels over het aantal niet uitgevoerde starts en landingen op luchthavens door maatschappijen zouden vanwege het nieuwe coronavirus dit jaar niet moeten gelden. De internationale luchtvaartorganisatie IATA houdt daarvoor een pleidooi bij de verschillende luchtvaartautoriteiten.

Door het virus worden vele vluchten wereldwijd geschrapt. Ook annuleren steeds meer reizigers reeds geboekte vluchten, waarmee maatschappijen op kosten worden gejaagd.

Op ruim tweehonderd luchthavens wereldwijd worden start- en landingsrechten, zogeheten slots, via een slotcoördinator vergeven. Een maatschappij is onder normale omstandigheden verplicht zeker 80 procent van die bemachtigde starts en landingen uit te voeren. Lukt dat om uiteenlopende redenen niet, dan krijgt een maatschappij het jaar daarop minder slots toebedeeld. Onder meer op Schiphol, dat aan de grens van zijn capaciteit zit, is een grote vraag naar de rechten.

De IATA wijst erop dat in uitzonderlijke gevallen de eisen wat betreft slots versoepeld kunnen worden. Gezien deze buitengewone omstandigheden is volgens de organisatie het toepassen van de 80 procent-regel dit jaar ongepast.