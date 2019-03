Schoppen tegen de schenen van potentiële vrienden

Nu de handelsoorlog met China enigszins lijkt te luwen, richt Trump het vizier van zijn agressieve handelspolitiek –bedoeld om het Amerikaanse handelstekort omlaag te krijgen– op India.

Eerder al legde de Amerikaanse president India importtarieven op staal en aluminium op, maar daar had deze snel opkomende economie weinig last van. Nu wil Donald Trump India uitsluiten van de regeling waarbij rijke landen geen importtarieven heffen op sommige producten uit arme landen.

Dit ‘Generalized System of Preferences’ werd veertig jaar geleden ingevoerd om de export van arme landen te stimuleren. Maar omdat India zelf ook tarieven en andere maatregelen hanteert om de eigen industrie te beschermen tegen buitenlandse concurrentie, wil Trump daar een eind aan maken. Helemaal ongelijk heeft hij daarin niet. India is niet zo arm meer, al is de toegenomen welvaart slecht verdeeld over de 1,3 miljard inwoners.

De manier waarop Trump zijn doel wil bereiken is echter allesbehalve tactisch. Waarschijnlijk krijgt hij India nu wel aan de onderhandelingstafel, want de maatregel is pijnlijk voor dat land. India heeft een handelsoverschot met de VS, maar juist een flink handelstekort met de rest van de wereld. Ieder verlies van marktaandeel komt dan hard aan. En ook al wordt volgens Indiase woordvoerders slechts een klein deel van de Indiase export direct getroffen door het afschaffen van de regeling, doordat concurrerende landen als Bangladesh en Vietnam wel onder de regeling blijven vallen, is het negatieve effect toch groot.

De reden dat Trump er niet verstandig aan doet om op deze manier de confrontatie op te zoeken met India is dat hij het land beter als bondgenoot kan omarmen. India is net als de VS bezorgd over de toenemende politieke en economische invloed van China in Zuid-Azië.

Premier Modi heeft de neutrale en onafhankelijke koers die India decennia lang hanteerde achter zich gelaten en voert nu een actiever en assertiever buitenlands beleid. Het verstevigen van de betrekkingen met landen in de regio is daar onderdeel van, maar ook toenadering tot de VS. Door nu op ramkoers te gaan met India, schiet Trump zich in de voet waar het gaat om grotere belangen.

Andere landen pakken het slimmer aan. Juist nu de VS een protectionistisch handelsbeleid voeren en China zijn eigen weg bewandelt, is het zaak dat de landen die willen samenwerken hun handelsrelaties verstevigen. De EU sloot een maand geleden een handelsovereenkomst met Japan en eerder al met Canada. Een grote groep landen rond de Grote Oceaan kwam, ondanks dat de VS zich terugtrokken, eveneens tot een handelsverdrag.

Ook India kiest liever voor onderhandelen dan voor confrontatiepolitiek. Het wil de handelsrelatie met de Zuidoost-Aziatische ASEAN versterken en zet in op hervatting van de zes jaar geleden vastgelopen onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord met de EU. Verwacht wordt dat zodra de brexit achter de rug is, de EU en India weer met elkaar in gesprek gaan.

Maar Trump kiest zijn eigen weg, hij schopt wel vaker tegen de schenen van bevriende staten. Daar weten we in Europa alles van.

De auteur is werkzaam in de financiële sector en schrijft over ontwikkelingen in de wereldeconomie.