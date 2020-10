Schoonmaakbranche wil om tafel met kabinet over thuisschoonmaak

De schoonmaakbranche denkt in verband met de aangescherpte coronamaatregelen na over het thuis inzetten van commerciële schoonmaakbedrijven, vertelt Piet Adema, voorzitter van schoonmaakbranchevereniging OSB. De vereniging wil met het kabinet om tafel om te bekijken wat de mogelijkheden voor werkgevers zijn en welke rol de fiscus hierin kan spelen.

„Thuiswerken blijft, dus wordt ook nagedacht over hygiëne en hoe werkplekken thuis zijn ingericht”, aldus de voorzitter. „We zien bewegingen van opdrachtgevers die met schoonmaakbedrijven spreken of een deel van de omzet kan worden ingezet voor thuisschoonmaak. Er komen misschien nieuwe concepten voor thuis schoonmaken in de markt. We willen daarover met het kabinet in gesprek. Dit is het moment om het goed te regelen, anders neemt de kans op zwart schoonmaakwerk toe”, vreest Adema.

Adema laat weten dat met name de schoonmaakbedrijven in de hotellerie rondom Amsterdam nog steeds last hebben van „enorme omzetdaling” en dat de aangescherpte maatregelen van meer thuiswerken „ontegenzeggelijk” tot minder schoonmaakwerk leiden. Toch merkt Adema ook dat er op kantoren met minder bezetting meer schoongemaakt wordt, om werknemers veilig te laten werken.

Sinds het begin van de coronacrisis zijn in de schoonmaakbranche volgens Adema relatief weinig banen verloren gegaan, „maar dat gaat wel gebeuren”. Het gaat volgens Adema om honderden tot een paar duizend verloren banen tot nu toe.

Adema verwacht dat de schoonmaakbranche dit jaar 10 tot 15 procent minder omzet draait, met uitschieters tot 70 procent in sectoren binnen de schoonmaak die het hardst worden getroffen, zoals de hotels en de evenementensector. Adema maakt zich meer zorgen over volgend jaar. „Dan neemt de werkloosheid toe.”

In de hele schoonmaakbranche werken ongeveer 130.000 mensen. OSB vertegenwoordigt 70 procent daarvan.