Schoenenketens Sacha en Manfield failliet in België

Schoenenketens Sacha en Manfield zijn failliet verklaard in België. De zeventien winkels, met 140 werknemers, zijn momenteel dicht, maar het Nederlandse moederbedrijf Termeer hoopt dat er nog een doorstart in zit. De webshops en de circa negentig winkels in Nederland zijn niet getroffen. Ook Sissy-Boy, dat vorig jaar door Termeer voor de ondergang werd behoed, valt buiten het faillissement.

„De retailmarkt in België verkeert al jaren in zwaar weer. De markt staat onder druk van opkomende e-commerce, waardoor de vraag naar fysieke retail afneemt”, legt een woordvoerster van Termeer uit. „De schoenenbranche is relatief gezien een van de hardst geraakte branches. Daarbovenop heeft de coronacrisis met de bijbehorende maatregelen voor dermate uitdagende marktomstandigheden gezorgd dat het in België noodzakelijk is de kostenstructuur van fysieke retailactiviteiten grondig te bekijken.”

De zegsvrouw stelt dat het bankroet eerder deze maand al is uitgesproken. Enige dagen later is volgens haar met de curatoren al wel een principeakkoord bereikt over een eventuele doorstart met de aandeelhouders van de Termeer Groep. Sacha en Manfield zouden daardoor in België actief kunnen blijven. In de komende weken moet duidelijk worden hoeveel winkels daadwerkelijk open kunnen blijven en hoeveel werknemers weer aan de slag kunnen gaan.