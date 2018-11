Schipholbaas staat open voor landingsbanen op zee

Landingsbanen in zee lijken dichterbij dan ooit. Schipholbaas Dick Benschop kijkt met open blik naar de mogelijkheid om zijn luchthaven in zee uit te breiden. Dat bleek dit weekeinde tijdens een bijeenkomst met bewoners in de Haarlemmermeer, schrijft De Telegraaf.

“Wij staan ervoor open en vinden het een goed initiatief dat de minister de haalbaarheid daarvan onderzoekt”, aldus Benschop. Het is voor het eerst dat een Schipholbaas zich openlijk uitspreekt vóór de zee-expansie.

Begin december praat de Tweede Kamer over de nieuwe plannen. De kosten en de veiligheid spelen een belangrijke rol. Het onderzoek van het ministerie wordt in januari afgerond. Daarna moeten knopen worden doorgehakt.

Plan voor luchthaven in zee wint aan populariteit

Het gaat daarbij in eerste instantie om een tweetal banen op een opgespoten IJvlakte bij IJmuiden. ’Herriebanen’ op de huidige Schiphollocatie kunnen dan sluiten.