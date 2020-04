Schipholbaas: na crisis niet gelijk naar maximumaantal vluchten

Schipholbaas Dick Benschop wil niet dat het aantal vliegbewegingen na de coronacrisis in mum van tijd weer aan het huidige maximum van 500.000 zit. Volgens Benschop zal het herstel van de luchtvaart sowieso tot 2023 duren, zegt hij tegen Trouw.

„Ik wil gecontroleerd herstel. Dus niet direct weer het plafond willen bereiken, maar in gecontroleerde stappen. Dat kan jaren duren”, zegt Benschop die een situatie zoals na de financiële crisis wil voorkomen. Toen werd het maximumaantal vliegbewegingen snel bereikt. „Uit die tijd kunnen we lessen trekken, er moet iets verstandigers mogelijk zijn. Misschien kunnen we eindelijk uit de kramp komen, waarin de politieke besluitvorming terecht is gekomen.”

Volgens Benschop zat het debat over de geluidsoverlast en de uitstoot van de vliegtuigen „helemaal vast”. „Door de coronacrisis is er de facto een pas op de plaats tot 2023; precies waar de omgeving vanwege de overlast al zo lang om vraagt.”

Hij wijst erop dat vliegtuigen in de herstelperiode schoner en stiller worden. „Dat biedt kansen”, zegt Benschop tegen de krant. Voor de toekomst gaat hij onderzoeken hoe de luchthaven moet verduurzamen en hoe een betere balans ontstaat met de omgeving.