Schiphol sleept FNV voor de rechter om acties

Schiphol en vakbond FNV staan vrijdag tegenover elkaar in de rechtszaal in Haarlem. De luchthaven wil in een kort geding een verbod op acties door beveiligingspersoneel afdwingen. FNV dreigt met werkonderbrekingen door beveiligers als Schiphol niet tegemoetkomt aan haar eisen rond nieuwe contracten.

De vakbond wil dat Schiphol in een nieuwe aanbesteding voor beveiligingscontracten eist dat aanbieders de cao Particulieren Beveiliging volgen. FNV vreest dat arbeidsvoorwaarden voor beveiligers anders onder druk komen te staan.

Volgens een woordvoerder van Schiphol is het onmogelijk om aan die oproep te voldoen. Als in een aanbesteding slecht één specifieke cao wordt geëist, zou dat in strijd zijn met Europese wetgeving rond aanbestedingen.

Schiphol vindt dat het geschil over nieuwe beveiligingscontracten een zaak voor de rechter is, dus niet met personeelsacties moet worden uitgevochten. Daarnaast vreest Schiphol aanzienlijke problemen bij werkonderbrekingen door beveiligers.