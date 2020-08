Schiphol publiceert cijfers over eerste jaarhelft

Luchthavengroep Royal Schiphol publiceert vrijdag zijn resultaten over de eerste jaarhelft van dit jaar. Daarbij zal de impact van de coronacrisis duidelijk worden. Topman Dick Benschop licht de cijfers toe.

Door de crisis verwerkt Schiphol veel minder passagiers. Zo was alleen in de maand juni al sprake van een daling van de passagiersstroom met 93 procent op jaarbasis. Ook in voorgaande maanden lag de luchtvaart zo goed als plat.

Brancheorganisatie ACI Europe maakte eerder bekend dat het passagiersverkeer op Europese luchthavens in het tweede kwartaal bijna volledig tot stilstand is gekomen. De brancheorganisatie meldde een daling van 96,4 procent vergeleken met een jaar eerder.

Benschop meldde in een reactie op de conceptluchtvaartnota dit voorjaar dat het herstel van de luchtvaart „stapsgewijs, transparant en voorspelbaar voor alle partijen” moet gebeuren. De problemen nu waren volgens hem toen geen reden om Lelystad Airport niet meer te openen.