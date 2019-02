„Schiphol op zee financieel haalbaar”

Schiphol op zee is financieel haalbaar en beter voor de omwonenden. Dat zegt voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Hans de Boer in een interview met De Telegraaf. Daarvoor moeten het kabinet, woningcorporaties, het bedrijfsleven en pensioenfondsen samenwerken.

De Boer zegt in gesprek met de krant dat zijn plannen vooral goed uit kunnen pakken voor omwonenden. "Een miljoen mensen zitten dan niet meer in de herrie." Het is de bedoeling dat pensioenfondsen ook gaan investeren in het plan. Dat is nodig om voldoende geld binnen te halen. De Boer denkt dat zij al snel winst kunnen maken op de grond.

Daarnaast zouden er huizen rond Schiphol gebouwd kunnen worden op plekken waar het vliegveld nu uit wil breiden. Het zou gaan om ongeveer 200.000 huizen.