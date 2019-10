Schiphol neemt belang in Tasmaans vliegveld

Luchthaven Schiphol heeft samen met de Australische vermogensbeheerder QIC een belang van 70 procent genomen in Hobart International Airport. Met zo’n 2,7 miljoen passagiers per jaar is dat het grootste en drukste vliegveld van het eiland Tasmanië.

Volgens president-directeur Dick Benschop past deze overname van „een van de snelst groeiende luchthavens van Australië” goed in de internationale strategie van Schiphol. Samen met QIC verbond de Nederlandse luchthaven zich eerder al aan Brisbane Airport op het Australische vasteland. Schiphol zal een actieve partner worden bij de ontwikkeling van Hobart International Airport en waar nodig kennis en expertise inbrengen.

Hoeveel geld er met de deal op Tasmanië is gemoeid, is niet naar buiten gebracht. De luchthaven van Hobart werd in 1998 geprivatiseerd door de Australische overheid. De overige 30 procent van de aandelen blijft in handen van investeringsfonds Tasplan Super.