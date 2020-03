Schiphol komt met maatregelen tegen geluidshinder

Luchthaven Schiphol stelt een reeks maatregelen voor om de geluidshinder van vliegverkeer te beperken. De plannen behelzen onder meer wijzigingen van aanvliegroutes, het minder gebruik maken van start- en landingsbanen die de meeste overlast veroorzaken en het beperken van nachtelijke starts.

Schiphol heeft de plannen opgesteld met de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Daarmee voldoet de luchthaven aan de wens van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). Zij gaf afgelopen zomer aan dat Schiphol stapsgewijs zou mogen groeien, maar onder strenge voorwaarden. „Eerst minder hinder, dan pas een beetje groei”, riep ze destijds.

In plaats van groeien op krediet, moet de sector vooruitbetalen en ervoor zorgen dat er minder hinder is in de omgeving van Schiphol. Als aan die voorwaarden wordt voldaan, mag de luchthaven uiteindelijk groeien naar 540.000 vliegbewegingen. Nu ligt het plafond nog op 500.000 starts en landingen.

Van Nieuwenhuizen, die momenteel werkt aan de Luchtvaartnota, zei eerder van de sector flinke investeringen in veiligheid, innovatie en duurzaamheid te verwachten, ook om tot oplossingen te komen voor de belangrijkste klachten van omwonenden. Het verminderen van de nachtvluchten werd daarbij al geopperd. Nu zijn er daar nog 32.000 per jaar van toegestaan.

De plannen werden volgens Schiphol opgesteld op basis van opgehaalde informatie bij betrokken partijen. Zo werd onder meer gekeken naar de top 20 van klachten over de luchthaven die bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol waren binnengekomen. Betrokken partijen zoals omwonenden mogen nog op de plannen schieten. De ontvangen feedback en suggesties worden volgens de luchthaven gebruikt om waar nodig plannen aan te passen of te verbeteren. Daarna zullen ze aan de minister worden aangeboden.