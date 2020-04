Schiphol keert geen dividend uit en schuift met loonafspraken

Royal Schiphol Group neemt extra maatregelen om financieel gezond te blijven, nu de coronacrisis er hard inhakt bij het luchthavenbedrijf. De onderneming die naast Schiphol ook de luchthavens van Rotterdam en Lelystad bezit en de meerderheid van de aandelen van Eundhoven Airport in handen heeft, maakte bekend geen dividend uit te zullen keren aan zijn aandeelhouders. Ook wordt ingegrepen in de loonbetalingen.

Schiphol heeft al overeenstemming bereikt met zijn aandeelhouders de Nederlandse staat, de gemeente Amsterdam, de gemeente Rotterdam en Aeroports de Paris over het niet uitkeren van 151 miljoen euro aan dividend over 2019. Na overleg met de vakbonden en de ondernemingsraad is ook afgesproken dat de variabele beloning van directie en medewerkers over 2019 vooralsnog niet wordt uitgekeerd. Verder worden eventuele loonsverhogingen opgeschort.

De pandemie heeft volgens Schiphol een grote impact op de luchtvaartsector en daarmee ook op de luchthavens. Waar mogelijk zal Schiphol zijn partners zoals luchtvaartmaatschappijen, winkels en horeca proberen te helpen. Zij krijgen per direct en zonder extra kosten 60 dagen uitstel van betalingen en kunnen kwartaalbetalingen omzetten in maandbetalingen. Ook de verhoging van de luchthavengelden per 1 april 2020 wordt opgeschort tot eind juni. Eerder werd al bekend dat maatschappijen tijdelijk hun vliegtuigen gratis mogen parkeren.