Schiphol-baas: gematigde groei Schiphol nodig

Wil Nederland als klein land zijn wereldwijde toppositie qua economie en welvaart behouden, dan is een beheerste toename van het aantal vluchten op Schiphol nodig. Dat zegt Schiphol-baas Dick Benschop, die nu een jaar aan het roer staat van de luchthaven, tegen het ANP.

Volgens Benschop dankt Nederland zijn toppositie aan zijn goede infrastructuur en open economie. „Het netwerk van bestemmingen op Schiphol speelt daarin een belangrijke rol. De keuze is aan de politiek, maar als Nederland dat wil behouden, dan hebben we een gematigde en gecontroleerde toename van het aantal vluchten nodig. Dat stelt de Nederlandse luchtvaart in staat verbindingen te leggen met nieuwe economische centra.”

De discussie over de groei van Schiphol, dat tegen de grenzen van zijn capaciteit aanloopt, loopt hoog op. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) werkt momenteel aan de Luchtvaartnota, waarin het beleid tot 2050 wordt uitgestippeld. Het is voor de bewindsvrouw een behoorlijk dilemma om een compromis te zoeken, gelet op de uiteenlopende belangen van verschillende partijen. Vanuit de luchtvaartsector wordt haar geadviseerd verdere groei toe te staan. Omwonenden en milieuorganisaties vrezen voor meer geluidsoverlast en uitstoot.

De kwaliteit van het netwerk van Schiphol noemt Benschop de kip met de gouden eieren. „Tegelijk moeten we de hinder voor bewoners terugdringen en knelpunten aanpakken. De derde as is de verduurzaming van de luchtvaart. Met een gematigde en gecontroleerde ontwikkeling kunnen we deze doelstellingen combineren.”

Benschop benadrukt dat de luchtvaartsector met partners een actieplan heeft ontwikkeld om de CO2-uitstoot terug te dringen. Daarnaast is hij blij met het nieuwe systeem van haventarieven, waarbij het loont om met stillere en schonere vliegtuigen te vliegen. Ook wijst hij naar de mogelijkheden die er liggen op het spoor in combinatie met vliegen.

Volgens Benschop is al met al sprake van een moeilijke maar niet onmogelijke puzzel. Hij wijst erop dat in december zowat een akkoord tussen alle belanghebbende partijen was bereikt. „Dat het uiteindelijk net niet lukte, was jammer. Toch stemde het me optimistisch, want doordat we elkaar bijna wisten te vinden, hebben we Den Haag wel geholpen de richting te bepalen.”