Schiphol-baas: 2020 cruciaal jaar voor luchtvaartsector

Het jaar 2020 wordt een cruciaal jaar voor de luchtvaartsector en in het bijzonder voor luchthaven Schiphol. Dat stelt Schiphol-baas Dick Benschop in het jaarverslag van de luchthaven. Hij stipte onder meer de veiligheid, samenwerking binnen de sector en bovenal de politieke besluitvorming over de groei van de luchthaven en de opening van Lelystad Airport aan.

Volgens Benschop is het bouwen aan Lelystad Airport bijna voltooid. Hij noemde de richting die het kabinet heeft gekozen voor verdere groei „een goede”. Schiphol mag namelijk gematigd en gecontroleerd groeien als hier minder geluidshinder tegenover staat. Volgens Benschop biedt deze benadering perspectieven voor zowel de luchthaven als de omgeving. Naast het reduceren van de uitstoot op en rond de luchthaven ligt de belangrijkste opgave voor de sector volgens de Schiphol-baas in het vernieuwen van de vloot en in het meer en meer gebruiken van duurzame brandstoffen.

Begin 2019 werd bekend dat betrokken partijen in de zogeheten Omgevingsraad Schiphol niet tot overeenstemming konden komen over de „gecontroleerde ontwikkeling” van het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol. Daarop greep minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen in. Zij stelde in een brief een plafond voor van maximaal 540.000 vliegbewegingen per jaar, tegen 500.000 nu. Wel is de toename van het aantal vliegtuigbewegingen afhankelijk van een daling van het aantal omwonenden dat ernstige geluidsbelasting ervaart.

De minister werkt momenteel aan de Luchtvaartnota 2020-2050, waarin de visie van de overheid op de ontwikkeling van de Nederlandse luchtvaartsector in de komende decennia uiteengezet wordt. In de eigen visie 2050 van Schiphol stelt de luchthaven de nodige ambities op het gebied van leefomgeving, netwerk, veiligheid en service voor.

De afname van het publieke draagvlak voor de luchtvaart is een van de kwesties die voor Schiphol negatief kan uitpakken, zo valt te lezen. Maar ook de limiet van vliegtuigbewegingen wordt door de luchthaven als bedreiging gezien, net als terrorisme- en cyberrisico’s. Verder wijst Schiphol in de sterkte-zwakteanalyse op de impact van uitstoot en de concurrentie van andere luchthavens en dan vooral op het gebied van transfers.

Schiphol raamt de bijdrage van de luchtvaart aan de Nederlandse economie op jaarlijks 10,4 miljard euro van het bruto binnenlands product en 114.000 banen.