Schip bunkert lng tijdens containeroverslag

In de Rotterdamse haven heeft een schip tijdens het overslaan van containers lng, oftewel vloeibaar gemaakt aardgas, gebunkerd. Volgens het Havenbedrijf Rotterdam is het voor het eerst in Europa dat dit is gebeurd.

Dit zogenoemd simultaan bunkeren zorgt ervoor dat een schip aanzienlijk minder lang in de haven hoeft te blijven en dus snel weer kan vertrekken. De bunkering gebeurde op de terminal van RST aan de Prins Willem-Alexanderhaven in het Eemhavengebied. De lng werd geleverd door Shell.

„Dit past in ons streven naar de energietransitie in de scheepvaart; van stookolie naar lng”, zegt operationeel directeur Ronald Paul van het Havenbedrijf, dat deze snelle manier van bunkeren mede mogelijk maakte.