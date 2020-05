Schimmel bedreigt bananenteelt Centraal-Amerika

Een nieuwe variant van de schimmelziekte Fusarium bedreigt de centrale bananenlanden van Latijns-Amerika.

De schimmel infecteert de wortels van de bananenplanten en klimt omhoog via het watergeleidende vaatstelsel van de plant. Uiteindelijk blokkeert de schimmel het vochttransport en beginnen de bananenplanten te verwelken voordat er vruchten aan groeien.

De fusariumverwelking begon in de jaren ‘90 in Indonesië, Maleisië en Taiwan. De variant, Tropical Race 4 (TR4), verplaatste zich daarna naar de Filippijnen, China en Australië, en nog weer later naar Pakistan, India, Oman, Jordanië en Mozambique. TR4 arriveerde eind vorig jaar in Colombia.

Ongeveer 80 procent van alle bananen komt uit Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Alleen het land Ecuador verscheepte vorig jaar al voor ongeveer 3,6 miljard euro aan bananen. Dat is 3 procent van de totale economie. In totaal verdienen de landen in Centraal-Amerika 27,5 miljard euro aan het fruit.