Schikking Bayer met 2500 steden VS over pcb’s op losse schroeven

De schikking van het Duitse chemieconcern Bayer met 2500 Amerikaanse steden in een zaak over milieuvervuiling met de chemische stof polychloorbifenyl, ook wel bekend als pcb’s, staat op losse schroeven. Een aantal Amerikaanse staten valt over een bepaling waarin staat dat steden worden bestraft wanneer hun thuisstaat een afzonderlijke claim indient tegen Bayer.

Polychloorbifenyl werd officieel in 1979 verboden omdat er een verband werd aangetoond met milieuschade en kanker. Pcb werd decennia gebruikt in onder meer het Amerikaanse elektriciteitsnetwerk.

De pcb-schikking ter waarde van zo’n 650 miljoen dollar is onderdeel van een plan van Bayer om met 12 miljard dollar alle geschillen op te lossen die het heeft geërfd met de overname van Monsanto twee jaar geleden.

Het leeuwendeel van dat bedrag wordt gebruikt in het proces rond onkruidverdelger Roundup, dat kankerverwekkend zou zijn. Bayer heeft altijd volgehouden dat de chemische stof glyfosaat veilig is voor gebruik in de landbouw. Monsanto bracht glyfosaat in de jaren zeventig op de markt bracht onder de naam Roundup. Het middel is in Nederland nog steeds te koop in onder meer tuincentra.