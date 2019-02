Scherper toezicht op draadloze apparatuur

Het Agentschap Telecom verscherpt het toezicht op draadloze apparatuur in Nederland. Volgens de toezichthouder moeten consument en bedrijfsleven er anno 2019 op kunnen vertrouwen dat bijvoorbeeld mobiele telefoons, tablets, smartwatches en andere ‘slimme’ apparaten betrouwbaar, ongestoord werken en veilig te gebruiken zijn.

In het nieuwe Jaarplan Toezicht 2019 is de veiligheid en goede werking van in de handel gebrachte apparatuur tot een van de speerpunten benoemd. Ook gaat het agentschap dit jaar onderzoek doen naar de impact van toekomstige technologieën op de beschikbaarheid en storingsgevoeligheid van netwerken.

Deskundigen bij de toezichthouder denken dat de komst van 5G grote veranderingen teweeg zal brengen. Dit zal mogelijkheden scheppen voor allerlei nieuwe diensten en toepassingen in bijvoorbeeld de landbouw of het verkeer. Denk hierbij aan zelfrijdende auto’s. Maar dit vergroot ook het maatschappelijke belang van snelle en betrouwbare mobiele netwerken, aldus het agentschap.