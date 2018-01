Scheringa mag top DNB horen over DSB Bank

Dirk Scheringa mag topbestuurders van De Nederlandsche Bank (DNB) onder ede horen over de rol van de centrale bank bij de ondergang van DSB Bank. De rechtbank in Den Haag heeft een verzoek daarvoor door Scheringa goedgekeurd.

De oprichter en oud-topman van DSB Bank stelt dat DNB en het ministerie van Financiën medeverantwoordelijk zijn voor het omvallen van de bank in 2009 omdat zij geheime informatie zouden hebben gelekt over een aanvraag voor noodkrediet. DNB liet weten de uitspraak te bestuderen. Scheringa was niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar.

Volgens De Telegraaf gaat het om vijf topfunctionarissen van DNB die Scheringa mag horen. Het verzoek om ook topfunctionarissen van het ministerie van Financiën, waaronder oud-minister Wouter Bos, te mogen horen, zou zijn afgewezen.

DNB en het ministerie van Financiën hebben gesteld dat het faillissement van DSB Bank al grondig is onderzocht en dat een getuigenverhoor niet nodig is. Scheringa heeft zich samen met een aantal investeerders verenigd in DSB Claim om de schade van de ondergang van de bank te verhalen op DNB en het ministerie van Financiën. Het zou gaan om een bedrag van 830 miljoen euro.