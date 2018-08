Scheerapparaat past gewoon in Philips-plan

Philips-baas Frans van Houten is tevreden over de „massieve transformatie” die het zorgtechnologieconcern de laatste tijd heeft ondergaan. Grote divisies, zoals recent de lichttak, werden verkocht of op eigen benen gezet. Het Philips dat overbleef ligt volgens Van Houten, mede door de nodige overnames, goed op koers voor verdere groei.

Apparaten als tandenborstels, maar zeker ook scheerapparaten die doorgaans minder belangrijk zijn voor de gezondheid, passen wat Van Houten betreft uitstekend in het bedrijfsprofiel. Niet in de minste plaats omdat deze zorgen voor flinke omzetten met uitstekende marges. „Maar het gaat er ook om dat mensen thuis al in de badkamer vertrouwd raken met Philips-apparaten”, zei de Philips-baas in een toelichting op de strategie voorafgaand aan techbeurs IFA in Berlijn waar Philips de nodige innovaties showt. „Bekendheid is belangrijk.”

Alles bij elkaar wil Philips, naast logischerwijs geld verdienen, dat consumenten proactief aan hun gezondheid werken. Het verzamelen van data is daarbij van essentieel belang, ook om de almaar oplopende zorgkosten te drukken. Het toekomstbeeld bestempelde Van Houten als ‘telehealth’, waarbij consumenten en zorgprofessionals continu met elkaar in contact zijn en eventuele problemen in een vroeg stadium kunnen worden ontdekt en aangepakt.

De Philips-innovaties op IFA borduren hier op voort. Zo presenteerde het bedrijf een applicatie waarmee een tandarts van afstand onder meer mee kan kijken bij mogelijke problemen die in het gebit aan het ontstaan zijn. De toepassing sluit aan op de slimme tandenborstel en poets-app die Philips eerder al presenteerde.

Verder kwam het bedrijf ook met een gadget die mensen helpt die kampen met een lichtere vorm van een slaapapneu (ademstop). Door patiënten te trainen in hun slaaphouding (ze krijgen van een klein apparaatje een signaal als ze op hun rug draaien) zijn andere veelal duurdere toepassingen als CPAP (luchtpomp) en een aangemeten MRA (snurkbeugel) minder nodig. Het gezondheidstechnologiebedrijf benadrukte dat het niet op de stoel van een arts wil zitten.

Andere opvallende gadget was de SmartSleep, een soort slaaphelm met een „akoestische stimulatie” die inspeelt op de verschillende fases van met name diepe slaap. Volgens Philips, dat de nodige patenten houdt op de toepassing, zorgt de SmartSleep er vooral voor dat de kwaliteit van slapen verbetert.