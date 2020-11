Scheepsbouwer IHC schrapt 1100 banen

Scheepsbouwer Royal IHC heeft donderdag een grote reorganisatie bekendgemaakt. Daarbij verliezen zo’n 1100 werknemers hun baan. Ook stoot het concern dochterondernemingen af.

In Nederland verdwijnen 300 vaste arbeidsplaatsen. Dit betreft voornamelijk management- en kantoorfuncties. In het buitenland schrapt IHC ook 300 banen. Verder is er geen werk meer voor 500 tijdelijke inhuurkrachten uit de zogeheten flexibele schil.

IHC telt meer dan 3000 werknemers op 39 locaties wereldwijd. Het concern werd eind april nog door het kabinet, banken en een groep bedrijven gered van een faillissement, met overbruggingsleningen en kredietgaranties van honderden miljoenen euro’s. Het bedrijf had te maken met steeds hogere schulden en grote verliezen op de bouw van enkele schepen.

Met de vakbonden is een sociaal plan voor twee jaar afgesproken, om medewerkers zoveel mogelijk naar nieuw werk te begeleiden en te ondersteunen bij het verbreden van hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Hiertoe biedt het bedrijf trainingen en opleidingen aan. Ook is er begeleiding door een outplacementbureau en zijn samenwerkingen gestart met bedrijven in de regio en lokale overheden. Dat laatste heeft tot doel om vakmanschap te behouden voor de maritieme sector en voor de regio.

Johann Honders, onderhandelaar van de reformatorische vakorganisatie RMU, noemt deze derde grote reorganisatie bij IHC binnen vier jaar een hard gelag. „Maar onze leden zien wel in dat de ingreep noodzakelijk is.”

Honders is positief over het sociaal plan. Daarin is niet alleen aandacht voor het vaste personeel maar ook voor tijdelijke arbeidskrachten. „Ook zij komen in aanmerking voor begeleiding naar ander werk.”

Bagger en offshore

IHC gaat zich nu richten op de bagger- en offshore-markt. Ook de activiteiten in de mijnbouw- en defensiemarkt kunnen later mogelijk bij de kernactiviteiten van het bedrijf gaan horen. Andere werkzaamheden en bedrijfsonderdelen worden afgestoten, waarbij het behoud van werkgelegenheid volgens IHC het hoofddoel is.

Gezien de wereldwijde economische tegenwind heeft het concern „een realistische omzetambitie” van 600 tot 700 miljoen euro.