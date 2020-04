Scheepsbouwer Damen sloot 2019 af met fiks verlies

Damen Shipyards is vorig jaar dieper in de rode cijfers beland. De scheepsbouwer kampte met verschillende probleemprojecten, waarvan de risico’s veel groter bleken dan aanvankelijk ingecalculeerd. Door voorzieningen en afschrijvingen liep het nettoverlies op tot 287 miljoen euro, tegenover een min van 17 miljoen euro een jaar eerder.

Ook als eenmalige voorzieningen en afschrijvingen niet worden meegerekend sloot Damen 2019 af met verlies. Het operationele bedrijfsresultaat was 23 miljoen euro negatief. De inkomsten stegen wel bij het familiebedrijf. De productiewaarde, het bedrag dat overblijft nadat van de omzet inkoopkosten zijn afgetrokken, steeg met 200 miljoen euro tot 2,4 miljard euro.

Volgens de begin dit jaar aangetreden topman Arnout Damen is met de voorzieningen en afboekingen voor probleemprojecten een punt gezet achter de malaise. Over het eerste kwartaal van dit jaar is de onderneming dan ook positief gestemd. Begin dit jaar had het bedrijf 3,7 miljard euro aan werk op de plank, 400 miljoen euro meer dan een jaar eerder. Daar kwamen een grote opdracht voor de Nederlandse marine bovenop. Het bedrijfsresultaat was in de eerste drie maanden van dit jaar positief, stelt de onderneming zonder exacte cijfers te noemen.

Of Damen die stijgende lijn weet vast te houden is door de coronapandemie nog ongewis. De gevolgen van de virusuitbraak voor de economie kunnen ook hun weerslag hebben op de scheepsbouwer.