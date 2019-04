Scheepsbouwer Damen duikt in het rood

Damen Shipyards is vorig jaar voor het eerst in vijftien jaar in de rode cijfers gedoken. De scheepsbouwer heeft er last van dat potentiële klanten in diverse maritieme sectoren momenteel hun hand op de knip houden. Ook kampte Damen met operationele verliezen bij recent overgenomen werven, in de Rotterdamse Botlek, op Curaçao en in Roemenië.

Onder de streep kwam het bedrijf 17 miljoen euro tekort. Volgens topman Réne Berkvens was het vorig jaar lastig om nieuwe opdrachten binnen te slepen, onder meer omdat er op sommige vlakken sprake leek van een overschot aan schepen. In de sleepbotensector, een belangrijke markt voor Damen, zorgde stevige concurrentie daarnaast voor een druk op prijzen, waardoor bedrijven niet zo happig waren op het aanschaffen van nieuwe vaartuigen.

De onderneming ziet in diverse markten ook weer hoopvolle signalen. Zo is Damen positief over de markt voor cruise- en binnenvaartschepen en de sector voor hernieuwbare energie op zee.