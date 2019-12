‘Schaf energiebelasting af’

Nederland zou de energiebelasting moeten afschaffen. Dat betoogt de nieuwbakken topman van Vattenfall Nederland, Martijn Hagens, in Het Financieele Dagblad. Volgens hem ondermijnen stijgende energieprijzen het draagvlak voor de overgang naar duurzame energie. „Consumenten zien vooral hoe hun rekening steeds hoger is geworden”, aldus Hagens.

Hij begrijpt de zorgen en twijfels die veel mensen hebben over de ingezette omslag naar meer energie uit zon en wind. Hagens wijst er onder meer op dat belastingen de grootste kostenpost zijn op de energierekening. „Die belasting is ooit ingevoerd om energie duurder te maken en mensen zo te stimuleren energie te besparen. De opbrengsten worden echter niet gebruikt voor de energietransitie, maar vloeien naar de algemene middelen”, zegt Hagens.

Hij stelt dat de Opslag Duurzame Energie (ODE), een toeslag die elke klant betaalt en waarvan subsidies worden betaald, wel z’n werk doet voor de energietransitie. Die opbrengsten worden onder meer gebruikt om de bouw van bijvoorbeeld wind- en zonneparken te betalen. „Maar die energiebelasting doet dat niet”, aldus Hagens. „Bovendien heft de overheid over die te betalen energiebelasting ook nog eens btw. Helpt de overheid zo de consument, of wordt hiermee de staatskas gespekt? Schaf die belasting dan af.”

De ministers van Financiën vroegen de Europese Commissie onlangs nog de Europese wetgeving over energiebelasting aan de huidige tijd aan te passen. De richtlijn uit 2003 houdt geen rekening met de nieuwe EU-klimaatdoelen, moderne technologieën en bio- en andere alternatieve brandstoffen. Hagens wijst erop dat afschaffing niet zo simpel is. Europese regels schrijven volgens hem voor dat elk land een vorm van energiebelasting moet heffen. In zijn ogen zou dat de ODE moeten zijn.

„Bouw dus de energiebelasting verstandig af om de stijgende ODE en netkosten te compenseren”, aldus Hagens. „Gebruik de resterende inkomsten om de energietransitie thuis te stimuleren. Bijvoorbeeld met subsidies voor warmtepompen, HR++ glas of een aansluiting op een duurzaam warmtenet.”