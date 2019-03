„Schadevrije leaserijder vaak benadeeld”

Automobilisten die in een leaseauto rijden, profiteren er te weinig van als ze een tijdlang geen brokken maken. Als ze bij de aankoop van een eigen auto een verzekering afsluiten, lopen ze vaak kortingen mis omdat hun schadevrije jaren niet zijn bijgehouden. Dat stelt de Consumentenbond in een oproep aan leasemaatschappijen in Nederland.

Autoverzekeraars belonen klanten doorgaans met korting op hun premie als ze een langere periode geen schadeclaims indienen. Daarbij maken ze gebruik van gegevens die worden bijgehouden in een centrale database, Roy-data. Bij leaserijders wordt die informatie vaak niet bijgehouden, omdat de verzekeringspolis op naam van de leasemaatschappij staat. Slechts een kleine minderheid van vijf leasemaatschappijen reikt actief gegevens aan bij Roy-data, concludeert de Consumentenbond na onderzoek. Overigens is LeasePlan, een van de grootste leasemaatschappijen van Nederland, aangesloten bij het systeem.

Als schadevrije jaren van leaserijders niet zijn bijgehouden, scheelt dat in sommige gevallen tientallen euro’s aan maandelijkse verzekeringspremies. Bovendien vervallen vaak ook de schadevrije jaren die automobilisten hebben opgebouwd voordat ze een leasecontract hebben afgesloten. De meeste autoverzekeraars tellen deze namelijk niet meer mee als de automobilist langer dan drie jaar geen eigen autoverzekering had, terwijl leasecontracten vaak vier tot vijf jaar lopen.

Brancheorganisatie VNA laat in een reactie weten dat autoleasebedrijven hier graag werk van maken, maar stuiten op praktische problemen met Roy-data. De beheerder van dat systeem zou de mogelijkheden onderzoeken om aanpassingen door te voeren waardoor het bijhouden van schadevrije jaren ook voor leaserijders goed mogelijk moet worden.

VNA wijst erop dat leaserijders een zogeheten leaseverklaring kunnen opvragen bij hun leasemaatschappij. Als ze daarmee naar hun verzekeraar stappen dan kennen die in de meeste gevallen hun schadevrije jaren toe.