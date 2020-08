‘Schade transportsector door coronacrisis lijkt mee te vallen’

De schade die de Nederlandse transportsector heeft opgelopen door de coronacrisis lijkt mee te vallen. Het aantal bedrijven dat van maart tot en met juli minstens 20 procent minder omzet heeft geboekt, is waarschijnlijk beperkt, meldt ABN AMRO.

De bank schat in dat het volume van het goederenvervoer in 2020 in totaal met 5,5 procent krimpt. Het internationaal transport stond meer onder druk doordat de meeste landen in Europa harder dan Nederland worden geraakt door de coronacrisis. De binnenvaart en het wegvervoer hebben relatief weinig last van de crisis. Door de dalende vraag staan de prijzen onder druk, waardoor de omzet nog verder daalt. Alleen bij postbezorgers en koeriers groeiden de volumes met 5 procent, doordat consumenten meer producten via internet bestelden.

ABN AMRO verwacht dat een hogere werkloosheid en een toename van het aantal faillissementen een rem op de economie zullen zijn in het vierde kwartaal. De transportsector groeit naar inschatting van de bank in 2021 met 2,5 procent. In 2022 wordt een volledig herstel voorspeld, in lijn met de verwachtingen voor de complete economie.