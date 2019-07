Schade natuurrampen 42 miljard dollar

Natuurrampen hebben in de eerste helft van dit jaar wereldwijd voor 42 miljard dollar aan schade veroorzaakt. Dat meldt herverzekeraar Munich Re.

Dat bedrag ligt onder het langjarige gemiddelde van 69 miljard dollar. De meest kostbare natuurrampen waren tornado’s en zware onweersbuien in de Verenigde Staten, terwijl ook zware hagelbuien in met name Duitsland voor fikse schade zorgden. Ook waren er flinke kostenposten door overstromingen in Iran en storm- en overstromingsschade in India en Bangladesh.

Munich Re telde in de eerste helft van dit jaar 370 natuurrampen met in totaal ongeveer 4200 doden. De meeste slachtoffers, 1000 doden, waren het gevolg van de cycloon Idai in Mozambique, Malawi en Zimbabwe.