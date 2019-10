SBM zet punt achter corruptiezaak Brazilië

SBM Offshore heeft een punt gezet achter de langslepende corruptiezaak in Brazilië. De onderneming maakte bekend dat het Braziliaanse federale parket (MPF) een rechtszaak die het in 2017 had aangespannen formeel heeft ingetrokken. Daarmee wordt een schikking met staatsoliebedrijf Petrobras van kracht.

SBM betaalt het Braziliaanse oliebedrijf Petrobras een boete van 200 miljoen real, omgerekend circa 45 miljoen euro. Over de schikking werd in september vorig jaar al een akkoord bereikt, waarna SBM en de aanklager een verzoek indienden om de lopende rechtszaak af te sluiten. Het totale bedrag dat SBM kwijt is aan de Braziliaanse affaire komt uit op ongeveer 320 miljoen euro.

SBM kwam er in 2012 achter dat medewerkers in onder meer Brazilië zich schuldig hadden gemaakt aan oneerlijke verkooppraktijken. De onderneming zou tussen 2007 en 2011 honderden miljoenen dollars aan commissies hebben betaald aan buitenlandse handelsagenten. Het leeuwendeel van dat geld ging naar Brazilië, maar ook in Angola en Equatoriaal Guinea waren zaken niet in de haak.

In alle drie de landen kwam een deel van de commissies uiteindelijk terecht in de zakken van ambtenaren, in de vorm van betalingen of cadeaus. Het bedrijf trof eerder al schikkingen met justitie in Nederland en de Verenigde Staten.

Voormalig topman Tony Mace van SBM bekende eerder schuld in het omkoopschandaal. De Brit gaf toe in het verleden steekpenningen te hebben goedgekeurd, in de hoop zo lucratieve contracten voor SBM te regelen. Ook Robert Zubiate, een voormalige verkoop- en marketingmanager bij de Amerikaanse tak van SBM bekende dat hij jaren geleden samen met twee hooggeplaatste collega’s mensen van Petrobras heeft omgekocht om contracten veilig te stellen.