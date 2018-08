SBM Offshore uitblinker op Damrak

SBM Offshore was donderdag de uitblinker op het Damrak. Cijfers van de maritiem dienstverlener vielen duidelijk in de smaak bij beleggers. De leidende AEX-index in Amsterdam sloot de sessie met een verlies. Elders in Europa lieten graadmeters een wisselend beeld zien. Vooral in Duitsland werden de nodige kwartaalcijfers van grote bedrijven verwerkt.

De AEX-index sloot met een min van 0,3 procent op 572,22 punten. De MidKap klom, geholpen door de koerssprong van SBM, 0,3 procent tot 803,37 punten. De beursgraadmeter in Londen leverde 0,4 procent in. Parijs eindigde de sessie nagenoeg vlak en Frankfurt sloot 0,3 procent hoger.

SBM Offshore was de sterkste stijger in de MidKap met een plus van 3,7 procent. Het bedrijf boekte meer winst in de eerste zes maanden van het jaar. SBM verlaagde wel de omzetverwachting voor heel 2018, maar volgens kenners was dat geen verrassing. Grootste daler bij de middelgrote fondsen was speciaalchemieconcern Corbion met een min van 1 procent.

Altice Europe ging op kop in de AEX met een winst van 2 procent.