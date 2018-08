SBM Offshore straalt op Damrak

De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag lager geopend. Ook de meeste andere Europese beurzen begonnen met verliezen. Op het Damrak ging maritiem dienstverlener SBM Offshore omhoog na publicatie van het halfjaarbericht. Daarnaast kwamen vooral veel Duitse bedrijven met cijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,4 procent in de min op 571,40 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 802,82 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt zakten tot 0,5 procent.

SBM Offshore steeg bijna 4 procent in de MidKap. Het bedrijf boekte meer winst in de eerste zes maanden van het jaar en handhaafde de verwachting voor het bedrijfsresultaat in heel 2018. De omzet daalde wel en ook voor heel het jaar verlaagde SBM de omzetverwachting.