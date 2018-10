SBM Offshore klimt op positief Damrak

De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met winst begonnen. Ook de andere Europese beurzen veerden wat op na de flinke koersverliezen een dag eerder. Op het Damrak profiteerde SBM Offshore van een adviesverhoging en had AkzoNobel last van tegenvallende resultaten van een branchegenoot.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,2 procent in de plus op 534,71 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 765,24 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt dikten tot 0,2 procent aan. De hoofdindex in Milaan won 0,8 procent.

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen was staalfabrikant ArcelorMittal met een winst van 1,8 procent. Verfconcern AkzoNobel stond bij de sterkste dalers met een verlies van 2 procent na zwakke kwartaalcijfers van zijn Amerikaanse branchegenoot PPG. Uitzender Randstad was hekkensluiter met een min van 2,3 procent.

In de MidKap stond maritiem dienstverlener SBM Offshore bovenaan met een plus van dik 4 procent na een adviesverhoging door Kepler Cheuvreux.