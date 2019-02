Saunabezoek wint aan populariteit

Mensen die op zoek zijn naar ontspanning kiezen er steeds vaker om hun stress in de sauna weg te zweten. Vooral Nederlanders die eerder nauwelijks of nooit een sauna bezochten, trokken de afgelopen jaren massaal naar het heteluchtbad, schrijft ABN AMRO in een rapport.

Het aantal saunabezoekers steeg tussen 2010 en 2016 met 42 procent naar bijna 16 miljoen. Volgens de meest recente cijfers gaat een op de tien Nederlanders minimaal een keer per jaar naar de sauna. Ook deden een kleine dertig nieuwe sauna’s hun deuren open in de afgelopen negen jaar, waardoor er landelijk nu 168 sauna’s zijn.

De stevige groei komt vooral op conto van mensen die nog niet naar de sauna gingen. Ook zijn ze veelal van jongere leeftijd (tussen 15 en 49 jaar) en ze worden doorgaans gelokt door acties en kortingsbonnen, aldus ABN AMRO. Maar ook de oudere generatie saunabezoekers (tussen 57 en 72 jaar) bleef trouw aan deze vorm van ontspanning. Zij maakten volgens de cijfers gemiddeld 3 tot 4 keer per maand een tripje naar de sauna.

Om de groei vast te houden, moet de saunabranche blijven innoveren, stelt de bank. In de ogen van de moderne saunabezoeker horen yoga, sportlessen en gezonde maaltijden er eigenlijk ook bij als ze naar de sauna gaan. De wat oudere saunabezoeker is volgens ABN AMRO daarnaast op zoek naar meer comfort. Denk hierbij aan drempelloze kamers en noodoproepsystemen.