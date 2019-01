Saudische olieminister: OPEC op juiste pad

Oliekartel OPEC is samen met zijn bondgenoten waaronder Rusland op het juiste pad om de oliemarkt beter in balans te brengen door de productie te verlagen. Dat heeft de Saudische olieminister Khalid Al-Falih gezegd op een conferentie in Abu Dhabi.

De OPEC, geleid door Saudi-Arabië, heeft samen met partners als Rusland sinds begin dit jaar de productie met 1,2 miljoen vaten per dag verlaagd om zo de olieprijzen te stutten. Dat heeft geholpen de olieprijzen behoorlijk aan te jagen, nadat in december nog bijna het laagste niveau in twee jaar werd bereikt.

Volgens Al-Falih hebben de OPEC en partners correcte beslissingen genomen rond het inperken van de productie om overaanbod tegen te gaan en zal deze coalitie blijven samenwerken als verdere aanpassingen nodig zijn. „Als meer gedaan moet worden voor olie, dan doen we dat”, aldus de minister.