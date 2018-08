„Saudisch fonds lonkt ook naar Tesla-rivaal”

Het Saudisch staatsinvesteringsfonds PIF voert naar verluidt gesprekken over een investering in Lucid, in potentie een grote rivaal van Tesla. Dat hebben ingewijden laten weten aan persbureau Reuters. De stap is opvallend, volgens Tesla-baas Elon Musk is datzelfde fonds bereid geld te steken in het van de beurs halen van zijn bedrijf.

Het Saudische fonds, dat al een belang heeft in Tesla, heeft volgens de ingewijden nog lang geen deal gesloten met de Amerikaanse start-up. Wel zou er een conceptovereenkomst zijn waarin de Saudi’s meer dan 1 miljard neertellen voor een meerderheidsbelang in Lucid, dat overigens nog geen auto’s in productie heeft.

Musk baarde eerder deze maand opzien toen hij via Twitter aankondigde Tesla van de beurs te willen halen. Vooral de mededeling dat de financiering rond was riep veel vragen op. Later verklaarde Musk dat hij met die opmerking verwees naar mogelijke investeringen door het Saudische fonds. Dat is op zijn beurt op zoek naar alternatieven voor investeringen in de olie-industrie.