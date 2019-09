’Saudi’s willen groter deel Aramco naar beurs brengen’

Saudi-Arabië denkt erover na om een groter deel van oliebedrijf Saudi-Aramco naar de beurs te brengen. Dat schrijft de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Kroonprins Mohammed bin Salman zou 10 procent van de aandelen in het staatsbedrijf van de hand willen doen. Eerder gaf Saudi-Arabië aan 5 procent van de aandelen naar de beurs te willen brengen.

De Saudi’s hopen dat de waarde van Saudi-Aramco op ongeveer 2 biljoen dollar uitkomt. Een verkoop van 10 procent van de aandelen zou in dat geval 200 miljard dollar opbrengen. De beursgang van Saudi-Aramco zou daarmee ruimschoots de grootste ooit worden. Alibaba haalde vijf jaar geleden 25 miljard dollar op in de nog altijd grootste beursgang in de geschiedenis.

Een uitstel van de beursgang is besproken na een drone-aanval op enkele olie-installaties. Desondanks gaan de voorbereidingen voor de beursgang onverminderd door.